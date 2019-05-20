В Курганской области появился частный благотворительный фонд для помощи больным детям

В Зауралье начал работу частный благотворительный фонд "Национальное достояние". Его специалисты будут помогать детям с хроническими заболеваниями из Кургана и районов региона.

Отмечается, что больше всего в поддержке нуждаются дети-сироты, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, беженцы, вынужденные переселенцы и люди, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

Зауральцы и сейчас могут адресно помочь нуждающимся детям - на сайте главного управления социальной защиты населения в разделе "Твори добро" размещена информация о нескольких ребятах.