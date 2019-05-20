14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Дмитрий Шерман (2018) | Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава югорского управления СКР заработал в ушедшем году 4,3 миллиона

Руководители югорского управления СКР отчитались о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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И.о. главы управления Дмитрий Шерман отчитался о заработанных 4,3 млн руб. В собственности у него – участок (49,8 кв. м), гараж (49,8 кв. м), квартира (42,6), машино-место (14,6 кв. м). На правах пользования у него есть квартира площадью в 94,8 "квадрата", на аналогичном основании ею владеют два несовершеннолетних ребёнка Шермана. В автопарке у него – "Лада-212140" и автоприцеп.

Заместитель руководителя управления Александр Молибоженко задекларировал доход в 5 млн руб. В собственности и пользовании (совместно с женой и двумя несовершеннолетними детьми) у него – по квартире, площадь первой – 37,9 кв. м, второй – 95,2 кв. м.

Ездит он на "Тойоте Хайлендер". Супруга его отчиталась о заработке в 960 тыс. руб. Владеет она квартирой (67,4 кв. м) и машино-местом площадью в 16,3 "квадрата" на подземной стоянке. Передвигается жена Молибоженко на "Тойоте камри".

Отметим,прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин заработал в 2018 г. на 1 млн руб. больше своего коллеги из СК.

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Глава югорского управления СКР заработал в ушедшем году 4,3 миллиона

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Теги: Дмитрий Шерман, Александр Молибоженко, декларация о доходах



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