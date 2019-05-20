Глава Среднего Урала и новый начальник СвЖД обсудили совместные проекты

Сегодня, 20 мая, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с новым начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев поздравил Колесникова со вступлением в должность и обсудил совместные проекты, направленные на развитие СвЖД и области.

"Вы человек в отрасли не новый. Я уверен, что ваше назначение придаст новый дополнительный импульс развитию проектов региона и железной дороги", - заявил губернатор.

Свердловская область и СвЖД реализуют ряд проектов, направленных на социальный, промышленный и научный рост. Одним из ключевых является внедрение современных электричек "Ласточка" в регулярные рейсы по маршрутам пригородного сообщения.

Отметим, как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Свердловская область сохранила позиции в первой десятке субъектов РФ по отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. Так, валовой региональный продукт за отчётный период оценен в 2 трлн 300 млрд руб. (рост 2,6% к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах). Оборот внешней торговли превысил 13 млрд долларов США (рост на 22,8 % к аналогичному периоду позапрошлого года), при этом ускоренными темпами увеличивался экспорт товаропроизводителей: 8,6 млрд. долларов США (рост на 23,6 %). Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу расширить высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, а также диверсификацию экспортной продукции. Одно из направлений в рамках этой работы - реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Очевидно, взаимодействие региональных властей с СвЖД способно помочь и в этом направлении.