"Не надо нас кушать". На Ямале к вахтовикам пришли белые медведи

Вахтовики сообщили о прогулках белых медведей в Сабетте, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография с белым медведем, который идет по тропинке мимо вагончиков рабочих появилась в группе "Сабетта Супер! (Ямал СПГ)" социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью в Морпорт заглянул белый мишка", - сообщил автор поста.

Также о встрече с белыми медведями сообщил экипаж ледокола. Агентство "Север-пресс" опубликовало видеозапись с белой медведицей, которая вместе с медвежатами прогулялась рядом с людьми.

"Хорошие, хорошие. Ути какие... Иди давай, иди. Не надо нас кушать. У нас ничего нет", - комментирует голос за кадром. При этом на видеоролике слышно, как ведутся переговоры по радиосвязи, в которых людей призывают уйти подальше, пока медведи никого не съели.

"Мы на пароходе", - отвечают вахтовики.