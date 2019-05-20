14 Сентября 2020
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Сабетта, Ямал-СПГ, белый медведь (2019) | Фото: vk.com/sabettasuper

"Не надо нас кушать". На Ямале к вахтовикам пришли белые медведи

Вахтовики сообщили о прогулках белых медведей в Сабетте, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография с белым медведем, который идет по тропинке мимо вагончиков рабочих появилась в группе "Сабетта Супер! (Ямал СПГ)" социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью в Морпорт заглянул белый мишка", - сообщил автор поста.

Сабетта, Ямал-СПГ, белый медведь(2019)|Фото: vk.com/sabettasuper

Также о встрече с белыми медведями сообщил экипаж ледокола. Агентство "Север-пресс" опубликовало видеозапись с белой медведицей, которая вместе с медвежатами прогулялась рядом с людьми.

"Хорошие, хорошие. Ути какие... Иди давай, иди. Не надо нас кушать. У нас ничего нет", - комментирует голос за кадром. При этом на видеоролике слышно, как ведутся переговоры по радиосвязи, в которых людей призывают уйти подальше, пока медведи никого не съели.

"Мы на пароходе", - отвечают вахтовики.

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"Не надо нас кушать". На Ямале к вахтовикам пришли белые медведи

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Теги: Сабетта, Ямал-СПГ, белый медведь, вахтовики



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