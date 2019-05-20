Российские звезды утешают Сергея Лазарева, который никак не победит на "Евровидении"

Вторая попытка певца Сергея Лазарева (36) выиграть "Евровидение" завершилась с точно таким же результатом, как и первая: третье место. И снова море негодования от представителей российского шоу-бизнеса, мол, недооценили.

Впрочем, некоторые отмечают, что не хватило чего-то у самого Лазарева. Например, продюсер Яна Рудковская говорит: "К сожалению, это не только конкурс вокала. Это ещё всё-таки конкурс песни. И здесь надо, чтобы была хитовая составляющая" (цитата по RT). Напомним, подопечный Рудковской Дима Билан тоже дважды участвовал в "Евровидени", но во второй раз все-таки победил.

Коллега Лазарева по группам "непоседы" и Smash Влад Топалов пишет в Instagram: "Дело не в местах и не в жюри. Дело в общем в том, что Сережа ОБЪЕКТИВНО на сотни голов выше абсолютно всех, кто там вчера был. Он ехал за победой. И все мы были уверены в его победе, поэтому нет, я не буду поздравлять с 3м местом. Не его мы все хотели. Но! Ты в очередной раз доказал и показал нам всем, КАКОЙ ГРОМАДНЫЙ ТЫ АРТИСТ! Какой ПЕВЕЦ! Какой ГОЛОС! Это какая-то фантастика! Лично для меня ты вчера еще на тысячу голов вырос!!! Фантастика! Вот с этим я от души тебя поздравляю! Ты - ЛУЧШИЙ! Я мог бы промолчать, но не могу! Горжусь тобой! Вся страна гордится! Сын твой гордится! Важнее ничего и быть не может! А еще - ты переплюнул САМОГО СЕБЯ 2016года! Вот это настоящая победа!!!! Ты хотел сделать круче, победить себя и ты победил! Да, не занял первое место, но ты занял гран-при по сравнению с собой прошлым! Пусть хоть один из этих победителей соберет хотя бы одну сотую твоих залов! Пошли они в *опу все!