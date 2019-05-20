Православные не подставили вторую щеку: ответили флешмобом, молебном и собирают голоса за храм "со всей Земли"

Всероссийский флешмоб с тегом "Храм Сердце Города" стартовал после того, как екатеринбургская епархия вывела людей на молебен сегодня утром, место строительство храма может превратиться в настоящее поле для гражданской войны, свой молебен организаторы флешмоба называют "голосом позитивной общественности", передает корреспондент Накануне.RU.

В социальной сети Вконтакте появилась группа, выступающая за поддержку строительства храма на месте сквера. Организаторы движения считают, что город начался с возведения храма святой Екатерины, в ответ им парируют, что градообразующим здесь на Урале был завод, а никак не храм. Если горожане так подкованы в истории Екатеринбурга-Свердловска, то ждать этого от жителей других городов не приходится, но флешмоб призывает жителей всей Земли поддержать строительство храма в Екатеринбурге, разместить у себя в профилях фотографии с сердечком, тег "я за храм", подписаться и лайкнуть. Если власти хотели по-тихому замять конфликт и снять мощные протесты в Екатеринбурге, призвав всех к голосованию, то теперь противостояние может обрести всероссийские масштабы, к чему и призывают верующие.

"Надеюсь, что это будет только начало. А либералам, если уж они так выступают за зеленые насаждения, советую предложить властям и народу компромисс: построить храм вместо "Ельцин-центра". Кстати, когда его строили, опросы-референдумы проводили? А ведь многие по всей стране были против этого символа неверного политического поворота", - написал в своей соцсети протоиерей Всеволод Чаплин.

В комментариях под постом обижаются: "Обычные люди для вас уже либералы?", - никаких политических лозунгов у театра Драмы не выдвигалось, звучали только голоса за отставку мэра или губернатора, но к смене политического режима митингующие не призывали, хотя с первых же дней сам протест рассматривался, как попытка переворота. Все это время РПЦ сохраняла молчание, проявляя завидное смирение, но сегодня показала, что тоже может вывести на улицу людей, чтобы защищать не столько свои интересы, сколько интересы инвесторов, считает диакон Андрей Кураев, он пишет в своем ЖЖ про ООО "Храм святой Екатерины":

"Дело в том, что скверо-храм - это бизнес проект. Нет, не прямо епархии, но ее кормильцев. Спонсоры проекта намерены под видом строительства храма получить большой кусок земли и построить там еще несколько коммерческих помещений (пара домиков до 30 этажей).

Поскольку же эти застройщики и ранее вкладывали деньги в епархиальные проекты, то епархия не смеет откреститься от них и их аппетитов и послушно и даже с охотой подмахивает их планам и их боевикам. То есть за прошлые и будущие спонсорские вливания от этих застройщиков, епархия готова расплачиваться своим имиджем и имиджем Церкви Христовой. Обратите внимание - сколько торговых центров будет построено! Магазин ювелирных изделий "Бриллиант". Торговый центр "Европа! Также в проектной документации сказано, что в сем элитном домике будут жить "прихожане собора". Для строительства всех этих прекрасных вещей создана и специальная организация ООО "Храм святой Екатерины" (название само по себе довольно иронично), чьи телефоны внезапно, опять же, совпадают с телефонами некой СК Даймонд Билдинг, а ее головная организация зарегистрирована на Виргинских островах"..

Напомним, что на историческом месте, где в прошлом стоял храм Екатерины, еще в 90-ые годы ради "восстановления справедливости" уже установили Часовню им. Екатерины. А православным сердцем города сегодня считается построенный в Екатеринбурге Храм-на-крови, ежегодно в день расстрела Николая Романова тысячи паломников собираются здесь для того, чтобы начать крестный ход к Ганиной яме, религиозному комплексу, также возведенному недалеко от Екатеринбурга. Так что считать, что храм, который стал яблоком раздора для Екатеринбурга, станет "сердцем" не совсем верно, считают горожане, жители микрорайона. Неужели решать, нужен ли еще один храм напротив Храма-на-крови, будут не жители микрорайона, не горожане, а все "неравнодушные жители Земли"?