14 Сентября 2020
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полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Подмосковный Серпухов вновь вышел на протест против мусорного полигона

В городе Серпухов Московской области состоялся массовый митинг за закрытие мусорного полигона "Лесная".

Протестная акция состоялась 19 мая, на ней выступили экологи и местные активисты. По разным данным, на митинге собралось от нескольких сотен до двух тысяч горожан. В соцсетях отмечается, что народу было намного больше, чем на предыдущих митингах.

Полигон давно должны были закрыть, но вместо этого заработали факелы. Жители жалуются на загрязнение воздуха, на то, что от запаха со свалки у них буквально режет глаза.

К митингующим намеревались присоединятся активисты из других подмосковных городов – Клина, Ногинска и Волоколамска, которые также столкнулись с "мусорной" проблемой.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Ранее жители Серпухова массово направляли жалобы в министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Они требовали исключить полигон из объектов размещения отходов, сообщает Regnum.

Отметим, прошлогодний митинг, проведенный в поселке Большевик на день рождения губернатора Московской области, стоил кресла экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну.

Чиновник записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, где сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пытается "устранить его" за то, что он выступает против ликвидации Серпуховского района.

"За то, что я против размещения гигантского потока московского мусора на полигоне "Лесная". На протяжении последних лет власти Подмосковья устроили финансовую блокаду нашему муниципалитету, демонстрируя отношение к жителям района, как к людям второго сорта", - сказал он в ролике накануне своего задержания.

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Подмосковный Серпухов вновь вышел на протест против мусорного полигона

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Теги: серпухов, полигон лесная, протест



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