Мэрия Челябинска узнает мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

Власти Челябинска изучат мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ. Об этом сообщил глава города Владимир Елистратов.

Елистратов отметил, что будет изучен опыт Екатеринбурга, где продолжаются протесты вокруг проекта храма св. Екатерины.

Глава Челябинска подчеркнул, что в настоящий момент строительство часовни в сквере у ЮУрГУ не ведется.

"У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение",- подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 11 октября прошлого года в Челябинске прошли публичные слушания по вопросу строительства православной часовни в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. Тогда противникам и сторонникам застройки сквера так и не удалось договориться, слушания были остановлены, а дискуссия продолжилась уже в холле Дома архитекторов. Через неделю прошли публичные обсуждения проекта, где участникам снова не удалось найти единого решения, которое бы устроило всех.