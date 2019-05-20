Мэрия Челябинска узнает мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
проект сквера напротив ЮУрГУ, часовня, (2017) | Фото: www.susu.ru

Мэрия Челябинска узнает мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

Власти Челябинска изучат мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ. Об этом сообщил глава города Владимир Елистратов.

Елистратов отметил, что будет изучен опыт Екатеринбурга, где продолжаются протесты вокруг проекта храма св. Екатерины.

Глава Челябинска подчеркнул, что в настоящий момент строительство часовни в сквере у ЮУрГУ не ведется.

"У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение",- подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 11 октября прошлого года в Челябинске прошли публичные слушания по вопросу строительства православной часовни в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. Тогда противникам и сторонникам застройки сквера так и не удалось договориться, слушания были остановлены, а дискуссия продолжилась уже в холле Дома архитекторов. Через неделю прошли публичные обсуждения проекта, где участникам снова не удалось найти единого решения, которое бы устроило всех.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Челябинска узнает мнение горожан по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: часовня, сквер, ЮУрГУ, Владимир Елистратов,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.05.2019 11:45 Мск "Хотите, как в Екатеринбурге?" Текслера пытаются "вписать" во все конфликты и разборки в Челябинске

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети