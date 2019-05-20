Депутаты Госдумы решили научить Екатеринбург демократии

Сегодня Екатеринбургскую думу посетили представители комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений нижней палаты федерального парламента, чтобы обсудить с коллегами из представительного органа областной столицы неоднозначную ситуацию, связанную со строительством храма Святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В состав делегации вошли председатель комитета Сергей Гаврилов и члены комитета Максим Иванов, Владимир Крупенников, Николай Земцов. Перед тем, как дать слово столичным гостям, председатель гордумы Игорь Володин отметил, что "тема наболевшая, мы столкнулись с противостоянием жителей нашего города", но местные депутаты, по его словам, взяли ситуацию под контроль, и теперь им предстоит решить - проводить среди жителей референдум или опрос на тему сохранения сквера и возможного строительства церкви в ином месте.

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, участвовавший во встрече, уточнил, что опрос можно назначить и провести оперативно при минимальных затратах, в то время как организация референдума затянется на полгода, а его "цена" - около 130 млн руб. В то же время решение, принятое на референдуме, станет обязательным для исполнения городскими властями.

"Но практика показывает, что власть учитывает мнение горожан и при проведении опросов", - уточнил Захаров.

При этом, для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более 50% горожан, обладающих избирательным правом. Если явка будет ниже, то плебисцит можно будет провести с той же формулировкой не ранее, чем через два года.

Выслушав эту информацию, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что все члены возглавляемого им комитета считают, что "в городе есть законная власть, адекватно представленная депутатами гордумы". И далее выдал тезисы, о том, что конфликтная ситуация продемонстрировала высокий уровень активности граждан, но федеральные парламентарии намерены убедиться, не проявили ли себя некоторые активисты, выступавшие за сквер, как экстремисты. И как в этой связи институты гражданского общества влияют на решение муниципальных властей.

По мнению Гаврилова, если муниципальная власть поспособствует возникновению неуправляемой ситуации, следует поднимать вопрос о её эффективности, поскольку екатеринбургский прецедент уже экстраполируют на всю страну, а это несет угрозу государственности. По мнению парламентария, также антигосударственной позицией можно считать критику Русской православной церкви.

"Мы не должны допускать, чтобы деструктивно использовали религиозные вопросы и подвергали сомнению роль РПЦ в обществе", - сказал депутат-коммунист, подчеркнув, что федеральным народным избранникам импонирует позиция митрополита Кирилла в части сохранения терпимости среди людей.

Далее московские гости не исключили, что среди защитников сквера были проплаченные агитаторы, и привели прямую аналогию с украинским майданом.

"Надо решать проблему через местную думу, а не через уличную демократию", - убеждён Гаврилов.

Однако депутаты гордумы отнеслись к этим словам не более, чем как к пожеланиям, занявшись обсуждением темы преимущественно между собой. В результате предложили вынести вопрос о форме плебисцита (опрос или референдум) на заседание гордумы. Уже после встречи Игорь Володин пояснил корреспонденту Накануне.RU, что на ближайшем заседании думы тема плебисцита обсуждаться не будет, но по мере готовности вопроса соберут внеочередное заседание, на которое пригласят, в том числе, застройщиков площадки у Театра драмы.

Ближе к концу встречи к участникам присоединился глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Напомнив гостям историю "переезда" строительной площадки храма от площади Труда, акватории Городского пруда, до сквера у Драмтеатра, он заявил, что в настоящее время позиция мэрии по форме плебисцита такова, что даже результаты опроса будут обязательными для исполнения. Но опрос предпочтительнее, так как его провести проще и быстрее, при этом он должен быть максимально прозрачным, вплоть до того, что на местах сбора мнений установят видеокамеры.

Высокинский еще раз подтвердил, что стройка в сквере у Драмтеатра заморожена, но забор демонтировать не станут, чтобы не получить обратный протест со стороны верующих.

"Главное - не передавить на эмоциях, - в целом оценил ситуацию глава города. - Что произошло, то произошло, бороться нужно за будущее. Раз клапан сорвало, надо думать, что делать, чтобы этого не повторилось".

В итоге депутаты Госдумы поблагодарили коллег за неравнодушие и владение темой, пожелав удачи в разрешении конфликта.