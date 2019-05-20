Журналисты, общественники и урабанисты предлагают места для строительства уральского храма

Протестные акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра дали плоды. Власти Екатеринбурга начинают сбор предложений горожан по возможным площадкам для собора. Некоторые журналисты, общественники и урабанисты предложили свои варианты для будущего храма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, например, политический обозреватель Константин Семин предложил площадку недалеко от сквера.

"Вот эти чудные свердловские виды - в нескольких минутах от места, где идет битва за храм/сквер. Что мешает строить тут? Не богоугодно?", - пишет Семин.

Он выложил фотографии полузаброшенной местности на пересечении улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина.

Также на тему строительства высказался и руководитель движения "Уральский хронотоп" Олег Букин. Он уверен, что новый храм можно возвести где-нибудь "за историческим центром или за городом - прекрасная возможность сформировать новый центр, или точку притяжения, вокруг которой можно формировать жилую и деловую застройку. Вот тогда храм точно может стать градостроительной и архитектурной доминантой".

В социальных сетях появился и другой вариант - Площадь 1905 года, но урбанист Владимир Злоказов уверен, что это плохой вариант, да и площадь слишком маленькая.

"Во-первых, там уже есть архитектурная доминанта - мэрия. Ее не было, когда был Богоявленский собор. Строить здесь храм - значит разрушать архитектурный ансамбль. Во-вторых, городу нужна многофункциональная площадь в центре. Другой такой нет. Площадь просто слишком маленькая. Богоявленский собор частично стоял на нынешней проезжей части, а он был меньше нынешнего храма", - считает Злоказов.

А вот бывший депутат гордумы и заксобрания Нафик Фамиев написал у себя в Facebook, что "никакой победы сквера над храмом нет".

"Опросы уже идут, как надо, и никакого референдума не будет. Забор никто не уберёт, молебны будут продолжаться, "переговоры" тоже, как и строительство храма после "Иннопрома". Почему так? Потому что необходимо затишье, чтобы провести "Иннопром-2019" с участием высочайших гостей из Москвы и зарубежья. А пока можно погулять по огороженному скверу", - считает Фамиев.

Протоиерей Всеволод Чаплин считает хорошим местом для храма площадку "Ельцин-центра". "Либералам, если уж они так выступают за зеленые насаждения, советую предложить властям и народу компромисс: построить храм вместо "Ельцин-центра". Кстати, когда его строили, опросы-референдумы проводили? А ведь многие по всей стране были против этого символа неверного политического поворота", - написал в своей соцсети протоиерей.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.