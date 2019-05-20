Уральские студенты жалуются на угрозы отчисления из вуза за участие в акциях против строительства храма

Участие в протестных акциях против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы может создать проблемы уральским студентам. Учащиеся Гуманитарного университета (ГУ) сообщили о том, что руководство вуза, ссылаясь на "распоряжение", порекомендовало не посещать бдения в сквере. Тех, кто будет замечен в противоправных действиях, пообещали отчислить за несоответствующий моральный облик, передает корреспондент Накануне.RU.

Инструктаж якобы проводили представители руководства ГУ, сообщил студент вуза. Выражать свою точку зрения учащимся предложили мирными и не запрещенными законом методами, например, в сети интернет.

"Сказали, что пришло распоряжение о том, что студентов, которые будут участвовать в несанкционированных акциях, растаскивать забор, драться с полицией, могут отчислить за несоответствующий званию студента моральный облик. Ключевой посыл - не попадаться полиции и журналистам. Свое мнение в каких-то комментариях выражать не запретили", - рассказал Накануне.RU студент ГУ на условиях анонимности.

В вузе отрицают наличие какого-либо распоряжения об отчислении студентов за участие в протестах. Разъяснительная работа со студентами действительно ведется, рассказала проректор по воспитательной работе Екатерина Мельчугова. "Позиция вуза в том, что любые действия должны быть правомерными. Если студенты выражают собственное мнение, неважно какой позиции они придерживаются, то выражать его нужно правомерными способами. Каждый человек несет ответственность за действия, которые он совершает, но все строится в рамках правового поля. Мы ориентируем студентов на то, что гражданин, живущий в обществе, должен действовать в соответствии с законом", - сообщила она Накануне.RU.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на угрозы отчисления из-за участия в протестах жаловались студенты УрГУПС. По неподтвержденной информации, руководство вуза проверяет страницы студентов в соцсетях, чтобы выявить других участников несанкционированных акций.

Напомним, мэрия Екатеринбурга после комментария президента России Владимира Путина пообещала остановить стройку, однако забор, с появлением которого начались протесты и беспорядки, остается на прежнем месте. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал голосование по альтернативным площадкам для строительства храма.