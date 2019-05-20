Схватка бизнес-бульдогов под ковром "скверных протестов" вынудит власть действовать "хирургически"

Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины. Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка. Такое решение было принято по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева и главы города Александра Высокинского. На этом фоне в Екатеринбург прибыл гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, чтобы контролировать проведение опроса на тему строительства собора. Рекомендацию спросить мнение населения дал Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

В сетях уже появились данных о "подставных" телефонных опросах екатеринбуржцев, в ходе которых им даже не предлагается вариант не строить храм в сквере. Видимо, с целью пресечения именно таких манипуляций в город и прибыл Валерий Федоров. Как отмечает социолог, доцент УрГПУ Андрей Коряковцев, Москва сама берет на себя ответственность за результаты опроса. При этом ошибочное решение федерального центра может привести к радикализации протеста, и с тем, как подать это решение, тоже надо быть максимально аккуратным.

"Если Москва на себя берет ответственность за результаты опроса, значит, в этой истории появился новый игрок - федеральная власть. Что будет в случае, если результаты опроса не отразят волю УГМК и "Русской медной компании" и им придется искать место для храма в другом месте? Тогда проблема сквера рассосется, и это будет означать, что УГМК и РМК останутся с носом, а город победил и, вероятно, будет другая серия, уже другое кино. Если же опрос закончится поражением защитников сквера, то тогда борьба перейдет в другую плоскость", - говорит эксперт.

Симптоматичным для уральских общественно-политических раскладов на этом фоне выглядит заявление главы Сбербанка Германа Грефа. По его словам, Россия вылечилась от власти олигархов, которая действовала в 90-е. За последние 19 лет, полагает Греф, проведена хирургическая работа по удалению капитала от управления. Бывший руководитель Минэкономразвития особо подчеркнул, что не хотел бы вернуться в те времена.

Конечно, насчет "вылечилась" громко сказано. Но, казалось бы, как связано это с тем, что произошло в Екатеринбурге?

Из-за выступлений горожан за сквер появились поводы говорить про "репетиции майдана" в уральской столице - это и лозунги "кто не скачет, тот за храм", и замеченные флаги так называемой "Уральской республики", и столкновения с ОМОНом, и другие эпизоды небывалого за последние годы протеста. Почему же появились поводы говорить о "майданных сценариях", которые увидел, например, и известный военкор Дмитрий Стешин? Не из-за столкновений с ОМОНами и "алтушками" самими по себе. А из-за того, что, предположительно, в этой игре на разогревание общественного недовольства есть интерес крупного бизнеса. Сколько бы просуществовал майдан, если бы не было Коломойского? Вот такого условного "коломойского" и ищут сейчас среди разжигателей протеста в Екатеринбурге.

"В основе конфликта вокруг храма в Екатеринбурге, как и следовало ожидать, лежит война бизнес-интересов, - пишет на своей странице в "Фейсбуке" журналист РИА "ФАН" Денис Тукмаков. - А именно, бодалово между "Уральской горно-металлургической компанией", чей собственник, Андрей Козицын, наряду с хозяином "Русской медной компании" Игорем Алтушкиным, является учредителем ООО "Храм Святой Екатерины", заказчика строительства храма. И девелоперской компанией "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева и Павла Кузнецова".

Он напоминает, что в 2016 году УГМК заявила, что потеряла на замороженном проекте "Атомстройкомплекса" Opera Tower 140 млн вложенных рублей, и потребовала через суд вернуть деньги. Ананьев тогда обвинил УГМК в "раскачивании лодки", но через мировое соглашение пообещал отдать 200 млн руб. А в 2017 году с претензиями выступил уже сам Ананьев: ему не понравилась идея возведения структурами УГМК ледовой арены вместо недостроенной телебашни. "Он даже световое шоу на башне забашлял - пока ту не снесли", - пишет Тукмаков. Вместе с тем, это предположение журналиста, информацией о том, что Ананьев проплачивал акции за телебашню, мы не располагаем и каких-либо внятных подтверждений в СМИ этому не приводилось до сих пор.

Другое дело - поддержка деятельности общественных активистов, а именно сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" и их участников. Анна Балтина и другой лидер протеста Андрей Фирсов действительно признавались этой весной, что их экологические проекты (но не протесты) оплачивал "Атомстройкомплекс".

Правда и то, что крупные проекты под застройку в городе в последние годы получает именно УГМК. Вместо снесенной телебашни - ей досталась ледовая арена, вместо снесенного мукомольного завода - строится жилой комплекс, вместо пока еще не снесенного здания бывшего Уральского приборостроительного завода - предположительно тоже жилой комплекс. А в последних двух случаях речь идет ни много ни мало о самых лакомых кусках в городе на набережной городского пруда.

Правда также и то, что с оттеснением от политической жизни бывшего серого кардинала мэрии и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова слабеют позиции и считающегося близким к бывшей городской команде "Атомстройкомплекса".

Драка бизнес-бульдогов под ковром протестов привлекла внимание и многих столичных экспертов.

Вот что пишет известный репортер Дмитрий Соколов-Митрич: "В "Атомстройкомплексе" затаили обиду [из-за телебашни] и через подконтрольные медиаресурсы стали разогревать ситуацию вокруг храма. В качестве косвенного подтверждения этой версии ее сторонники кивают на новый район "Академический", который почти полностью застраивает "Атомстройкомплекс". Там есть березовая роща, которая во много раз больше сквера и которую сейчас вырубают без всякого медийного шума. Местные жители тоже организовались на протест, я поговорил с некоторыми из них по телефону. Они утверждают, что неоднократно обращались за публичной поддержкой к лидерам общественных организаций, которые сейчас защищают сквер в центре города, но те почему-то единодушно отказываются впрягаться в их историю. Мои собеседники склонны думать, что те каким-то образом связаны с "Атомстройкомплексом". Как относиться к этой версии, не знаю, проверить ее невозможно, за что купил, за то и продаю".

Дополнительно подогрело недовольство то, что вместе с храмом рядом построят другие здания. Вопрос об этом задавали Дмитрию Пескову, но он сказал, что это все ложь.

"Русская медная компания" заказала этот документ для общественных обсуждений строительства храма, которые прошли в декабре 2018 года. Зачем ей понадобилось описание соседней территории? Потому что у храма и у жилого комплекса есть один общий объект - полузакрытая автопарковка. Из 220 машиномест 24 будут принадлежать храму. Для религиозных зданий это обязательная норма градостроительного кодекса", - отмечает Соколов-Митрич.

В реальности же, по его мнению, храм и МФЦ - это две совершенно разных истории. И физически, и юридически. Объекты расположены по разные стороны улицы Бориса Ельцина, у них разные застройщики и разные владельцы участков, даже земля под ними была приобретена с разницей в 10 лет. "Не вдаваясь в юридические детали, можно сказать, что первым проектом занимается Игорь Алтушкин (РМК), вторым - Андрей Козицын (УГМК). И если проект МФЦ действительно девелоперский, то строительство храма никакой коммерческой нагрузки не несет. Даже если бы очень хотелось, это невозможно юридически - поскольку ПЗЗ города Екатеринбурга напрямую запрещают жилое строительство в зоне объектов религиозного назначения", - пишет он.

Любопытно, что подробные комментарии по этой теме, лишь усилившей общественное недовольство проектом, давала УГМК. Там подтвердили - да, фактически рядом с храмом будет и высотка, и офисник, и парковка.

Между тем, в АСК болезненно восприняли обвинения в организации майданов. Юрист Надежда Абакумова написала в ФБ: "Мой взгляд изнутри, причем с достаточно высоких статусных позиций. Я знаю, как мы все дорожим репутацией и компании, и своей личной. Я абсолютно точно знаю, что компания никаких "партизанских войн" ни с кем не ведёт. Если глава компании с какими-то решениями администрации города не согласен, то он говорит об этом прямо и открыто. Он один из тех немногих людей, кто может себе это позволить без страха и оглядок. Не тайно и из-за угла, а прямо и открыто".

На фоне возможного участия бизнеса в подогревании протестов, обсуждается и роль "Ельцин-центра". Видимо, недаром Куйвашев на днях встречался с Татьяной Юмашевой? Телеграм-канал "Пяр во время чумы" пишет: "Главный архитектор протестов в Екатеринбурге со стороны Семьи - Александр Волошин. Проект "Ельцин-центра" преобразован в точечные нажимы на болевые точки Урала. Сейчас у Волошина три интереса: выборы в Санкт-Петербурге, электронное голосование в Москве, Урал… Поддержка Кремлём идеи референдума, уступки скачущим - это будет очередной удар по ядерному электорату ВВП".

Уже появились сообщения, что в Екатеринбурге по заказу "Ельцин-центра" к месту проведения бессрочного митинга против строительства храма на двух грузовых автомобилях привезли палатки, полевые кухни, предметы первой необходимости и пайки. Однако в ЕЦ это опровергли. Хотя на фейк попался журналист Владимир Соловьев, который растиражировал сообщение.

Зато не фейк - выставка "Революция в прямом эфире", открывшаяся на днях в учреждении в 100 м от протестов. Устроители экспозиции опровергли связь выставки и протестов, но высказались на тему "скверных" собраний: "Вы знаете, все не так однозначно. Ведь характерно, что первый протест был вызван тем, что были нарушены моральные нормы, то есть люди не ожидают от церкви, что ее будут защищать люди в военной форме, это очень многих всколыхнуло. У многих трепетное отношение к церкви, они не ожидают такого от представителей духовенства. Если же смотреть с той точки зрения, что люди хотят, чтобы их услышали, люди хотят достучаться до власти, то в каком-то смысле эти события рифмуются, гражданская активность растет".

Так или иначе, по всей видимости, именно с явной вовлеченностью местных князьков в "скверные" протесты в Екатеринбурге связана реакция Кремля и личная позиция Владимира Путина, отличная от позиции даже официального представителя Пескова, который говорил, что Кремль не вмешивается, и одобрил применение силы в случае провокаций. Путин транслировал, что ему не нравится власть олигархов в конкретном вопросе, и он не доверяет местным опросам. Также он сказал, что ответственность должна нести региональная власть. Городские и областные власти уже запустили опрос на сайте, и подтасовки чреваты радикализацией протеста. По словам социолога Андрея Коряковцева, если в ходе опроса будут манипуляции, это будет означать, что Москва в итоге защитила интересы олигархов, и жители с этим не согласятся.

Пока версии наблюдателей склоняются к большой роли АСК в "подогревании майданов", во вторую очередь - УГМК. Причины этого противостояния и почему оно выходит в политическую плоскость, думаем, прояснятся позднее. Так или иначе, интересы олигархов будут зачищать "хирургически". Поэтому неудивительно, что "скверные" дела в Екатеринбурге отразились на рейтинге политической устойчивости свердловского губернатора. Рейтинг главы Среднего Урала Евгения Куйвашева снизился с 12 баллов до 7. Пока власть олигархов растет - власть чиновников падает?