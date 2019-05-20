14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Леонардо ди Каприо Однажды в Голливуде (2019) | Фото:instagram.com/onceinhollywood

В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино "Однажды в Голливуде"

В сети продолжается промо-кампания нового (девятого по счету) фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" ("Once Upon a Time in Hollywood"). Лента стартует в прокате летом, а пока ее презентуют на фестивальных площадках вроде Канн.
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Постеры к фильму выходят оригинальные: в виде афиш к фильмам 60-х, в которых занят Рик Далтон – персонаж, которого играет Леонардо ди Каприо. По сюжету его герой – известный голливудский актер, а его напарником и дублером становится каскадер в исполнении Брэда Питта. Датон, судя по всему, снимается в вестернах и детективных историях про шпионов.

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"Однажды в Голливуде" рассказывает о событиях 1969 года, когда США были шокированы зверскими убийствами банды маньяка Чарльза Мэнсона. Неизвестно, какое отношение к банде будут иметь герои Питта и Ди Каприо. А вот Марго Робби сыграет актрису Шэрон Тейт, одну из жертв Мэнсона. Также в ленте одну из последних своих ролей сыграл Люк Перри (актер недавно скончался от инсульта), заявлены такие звезды как Аль Пачино и Курт Рассел.

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В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино "Однажды в Голливуде"

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Теги: однажды в голливуде, квентин тарантино, леонардо ди каприо



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