14 Сентября 2020
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Общество Воронежская область
регистратура (2018) | Фото:Накануне.RU

Поликлиника в "Доме Вигеля" заработает уже в следующем году

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание по вопросу капитального ремонта и реконструкции «Дома, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов», известного как «Дом Вигеля», на улице Вайцеховского, 2/4, передает корреспондент Накануне.RU .

Участники встречи обсудили текущие вопросы, связанные с ремонтом данного объекта, в частности необходимость дополнительного усиления стен и прочих работ. Также речь шла о финансировании этого важного для региона проекта.

александр гусев, губернатор(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Было отмечено, что завершить строительно-монтажные работы планируется уже в текущем году, чтобы мае 2020 года в обновленном здании открылась поликлиника Воронежского областного клинического онкодиспансера.

Напомним, проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта была разработана в 2015 году. Строительные работы в «Доме Вигеля», который является памятником истории и архитектуры федерального значения, начались в минувшем году в соответствии с решением главы региона.  

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Поликлиника в "Доме Вигеля" заработает уже в следующем году

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Теги: поликлиника, александр гусев,



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