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Общество В России
(2004) |

В ГД раскритиковали молодежь за свадьбы ради застолья на родительские деньги

В Госдуме упрекнули молодых россиян в женитьбе ради свадебного торжества.

Как заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, молодые люди не берут на себя ответственность за развод.

"Для них нужен праздник, родители давайте "раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами", - сказала Плетнева агентству "Москва".

Говоря о предложении приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, Плетнева заверила, что в комитете никогда не поддержат его, потому что "это вообще будет непонятно что".

Депутат предложила в перспективе вводить возможность материальных выплат тем, кто много лет находится в браке.

Ранее в Совфеде прокомментировали инициативу о приравнивании гражданского брака к официальному.

Напомним, законопроект о корректировке Семейного кодекса в Госдуму внес сенатор Антон Беляков. Браком он предложил считать сожительство более пяти лет, либо сожительство более двух лет и наличие общего ребенка.

Однако Госдума отклонила поправки в Семейный кодекс РФ, посчитав инициативу сенатора подрывающей "традиционные ценности".

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В ГД раскритиковали молодежь за свадьбы ради застолья на родительские деньги

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Теги: свадьбы, застолье, госдума, тамара плетнева



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