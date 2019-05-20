14 Сентября 2020
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Андрей Панюков (2019) | Фото: Накануне.RU

Лучший бомбардир "Урала" отказался возвращаться в "Зенит" по окончании сезона

Нападающий екатеринбургского "Урала" Андрей Панюков, который арендован из "Зенита", рассказал о возможности вернуться в Петербург по окончании сезона.

По словам форварда, он хотел бы остаться в "Урале".

"Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в "Зенит", но загадывать не буду, все бывает. В скором времени будем разговаривать с "Зенитом", - цитирует Панюкова издание "Чемпионат".

Андрей Панюков(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сезон в уральском клубе он бы оценил как неплохой, но "можно было бы забить на пару-тройку побольше мячей".

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Панюков забил шесть голов в 20 матчах Российской Премьер-лиги и вместе с Эриком Бикфалви является лучшим бомбардиром "Урала" в чемпионате. Накануне он отличился в матче с московским "Локомотивом".

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Лучший бомбардир "Урала" отказался возвращаться в "Зенит" по окончании сезона

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Теги: Панюков, Урал, Зенит



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Ранее 27.06.2019 12:18 Мск Панюков ушел из "Зенита" и заключил полноценный контракт с "Уралом"

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