14 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
рыбаки лодка весла (2004) | Фото: nadymregion.ru

В Югре нашли тело третьего рыбака, который плыл в опрокинувшейся лодке

Нашли тело третьего рыбака, который пропал без вести после опрокидывания лодки на одной из проток в Сургутском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Напомним, в субботу, 18 мая, в районе деревни Сайгатина в Сургутском районе на протоке реки перевернулась лодка с тремя рыбаками. Тела двоих пострадавших нашли сразу, третий пропал без вести.

Начались поиски третьего рыбака. Его тело нашли 19 мая. Погибшие – жители Сургута 1966 и 1976 г.р. На телах признаков насильственной смерти нет.

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В Югре нашли тело третьего рыбака, который плыл в опрокинувшейся лодке

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Теги: рыбаки, лодка, сургутский район, пропавший без вести



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