14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

На Южном Урале апелляционный суд подтвердил сговор на аукционах учреждений здравоохранения

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил сговор между ООО "Олмед" и индивидуальным предпринимателем, ООО "Лаборатория Инсепта" и ООО "КХФ" при участии в 14 аукционах на поставку дезинфицирующих средств в 2017 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Как правило, участие в торгах принимали по одному участнику из группы лиц, а снижение цены контракта происходило незначительно. Так, один из участников снижал начальную цену на 0,5%, второй – на 1-2%. Однако при вступлении в аукционы других добросовестных участников хозяйствующие субъекты активно боролись за получение контракта с более выгодными ценовыми предложениями.

Компании были зарегистрированы в разных субъектах, но заявки подавали с одних IP-адресов.

Теперь нарушители будут оштрафованы.

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На Южном Урале апелляционный суд подтвердил сговор на аукционах учреждений здравоохранения

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Теги: УФАС, аукцион, торги, сговор,



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