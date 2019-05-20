На Южном Урале апелляционный суд подтвердил сговор на аукционах учреждений здравоохранения

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил сговор между ООО "Олмед" и индивидуальным предпринимателем, ООО "Лаборатория Инсепта" и ООО "КХФ" при участии в 14 аукционах на поставку дезинфицирующих средств в 2017 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Как правило, участие в торгах принимали по одному участнику из группы лиц, а снижение цены контракта происходило незначительно. Так, один из участников снижал начальную цену на 0,5%, второй – на 1-2%. Однако при вступлении в аукционы других добросовестных участников хозяйствующие субъекты активно боролись за получение контракта с более выгодными ценовыми предложениями.

Компании были зарегистрированы в разных субъектах, но заявки подавали с одних IP-адресов.

Теперь нарушители будут оштрафованы.