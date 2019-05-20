Рамзан Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу "Ты супер!"

Полуфиналист конкурса "Ты супер!" на НТВ Юсуп Алиев из Чечни получил от фонда Ахмата Кадырова трехкомнатную квартиру в центре Грозного. Ключи мальчику в эфире передачи передал глава правительства республики Муслим Хучиев.

Музыканта поздравил в соцсети и глава Чечни Рамзан Кадыров: "Он блестяще дошел до полуфинала, но судьи решили, что в финале должны выступить другие конкурсанты. Тем не менее это невероятный результат, снискавший Юсупу всеобщую любовь зрителей и уважение специалистов. На заключительном этапе, по моему поручению, присутствовал мой дорогой брат, председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Муслим Магомедович, по решению регионального общественного фонда им. Героя РФ, первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью", - пишет Кадыров.

Фонд также оплатит обучение Юсупа вокалу и сценическому искусству.

Международное вокальном шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, выходит на телеканале НТВ. В третьем сезоне телевизионного конкурса принимали участие более 20 конкурсантов из пяти стран, передает Рамблер.