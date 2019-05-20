Требования "превышенцев" банка "Югра" могут выкупить: речь идет о 16 миллиардах

Компания АО "Комплексные инвестиции", связанная с мажоритарным акционером банка "Югра" Алексеем Хотиным, предложила "превышенцам" "Югры" выкупить их требования. Напомним, сумма обязательств кредитной организации перед вкладчиками, чьи вклады превышали застрахованный государством лимит в размере 1,4 млн руб., составляет 16 млрд руб.

Предложение о выкупе обязательств было направлено одному из активистов - Михаилу Долматову. Документ имеется в распоряжении Накануне.RU.

"Наша компания, обладая необходимыми финансовыми ресурсами, приняла решение выкупить данные кредитные обязательства с целью снятия социального напряжения вокруг ситуации. Выкуп предлагается осуществить с рассрочкой на 3,5 года", - говорится в тексте обращения.

По информации "Коммерсанта", АО "Комплексные инвестиции", купило "Горбушкин двор", апартаменты в отеле Four Seasons напротив здания Госдумы, ТЦ "Филион" и другие объекты недвижимости, которые связывают с Алексеем Хотиным. Также издание со ссылкой на гендиректора компании сообщает, что Алексей Хотин пока не знает об инициативе "Комплексных инвестиций".

Лидер вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев, комментируя эту новость, призвал "превышенцев" не делать "резких движений" без изучения договора цессии и самой компании. Вкладчиков насторожило то, что предложение было отправлено Михаилу Долматову, которого "превышенцы" называют "работником Хотина", а не Николаеву и не в "Союз вкладчиков". Также "превышенцы" отмечают, что документ пестрит ошибками.

"Документ составлен с ошибками. В слове "превышенцы" вместо "ш" написано "щ". Кроме того, подписан документ несуществующим человеком. Руководитель "Комплексных инвестиций" - я нашел на скорую руку две сопоставимые компании - Буравков, а не Бураков. Разные фамилии, два разных человека. Документ не имеет реквизитов, нет бланков фирмы. Это просто письмо, без печати. Печать не является необходимой, но такое предложение на 16 млрд могли бы сопроводить. Сам документ точно сфотографирован человеком, бегущим по ночному коридору. Это не нормальный скан, а какая-то нелепая писулька. Далее, у нас нет договора цессии, мы не изучали деятельность данной компании. Есть некая вероятность, что выкупив вклады на 3,5 года, они не смогут выполнить свои обязательства, поскольку компания связана с Хотиным, а Хотину грозит субсидиарка. У этой компании, в конечном счете, может не оказаться вообще никаких денег. И все это может произойти очень быстро, в течение нескольких месяцев, после того, как будет создан комитет кредиторов. Потому говорить о платежеспособности этой компании весьма сомнительно", - сообщил Николай Николаев в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Лидер вкладчиков уверен, что все это больше похоже на типичную игру.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.