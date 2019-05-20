В новом наборе в отряд космонавтов будут искать врачей, инженеров и пилотов

В отряде космонавтов нужны летчики, врачи и инженеры. Именно их будут искать в ходе нового набора в звездный отряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

Ранее стало известно, что новый отбор в российский отряд планируется объявить до лета этого года, он продлится два года. Всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек. После этого "Роскосмос" сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.