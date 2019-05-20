14 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом Украина
гроза молния туча (2010) | Фото: content.foto.mail.ru

На Украине двух мужчин убило молнией

В Черниговской области Украины двух мужчин убило молнией. Об этом информируют украинские издания, пишет Федералпресс. Инцидент произошел вечером 18 мая, когда двое мужчин пасли скот за селом. Неожиданно начался ливень с грозой.

"Одна из молний ударила в поле и зацепила мужчин током. Вследствие этого мужчины умерли на месте", - сообщают в агентстве.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Выяснилось, что двое мужчин проживали в селе Вашковцы Сокирянского района. Одному было 37 лет, другому 61 год, сообщает агентство "112 Украина".

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На Украине двух мужчин убило молнией

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Теги: молния, мужчины, смерть



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