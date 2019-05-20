В Рособрнадзоре пообещали оградить школьников от утечки заданий ЕГЭ

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские белые рубашки с длинным рукавом отсюда

Образование Центральный ФО В России Москва
Единый государственный экзамен, ЕГЭ, Фемида, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Рособрнадзоре пообещали оградить школьников от утечки заданий ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что школьники, сдающие Единый госэкзамен в этом году, будут ограждены от утечки заданий и смогут лично пронаблюдать процедуру сканирования сданных бланков.
Читайте также:

Как заявил замруководителя ведомства Анзор Музаев, нововведения коснутся восьми регионов России: Ярославская, Смоленская, Тверская, Ивановская Ленинградская и Московская области, а также республики Мордовия и Тыва. По его словам, теперь для передачи заданий будут использоваться только защищенные каналы, зашифрованные файлы будут переданы организаторам экзамена, а уже в аудитории при школьниках будет введен ключ к материалам и распечатаны тестовые листы.

Как считают в Рособрнадзоре, такой подход обоснован не только повышением безопасности бланков от утечки в интернет, но и экономией. На федеральном уровне нововведения помогут ежегодно избегать траты около 250 млн руб., пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, торгующих ответами на задания ЕГЭ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Рособрнадзоре пообещали оградить школьников от утечки заданий ЕГЭ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, экзамен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети