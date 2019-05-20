В Рособрнадзоре пообещали оградить школьников от утечки заданий ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что школьники, сдающие Единый госэкзамен в этом году, будут ограждены от утечки заданий и смогут лично пронаблюдать процедуру сканирования сданных бланков.

Как заявил замруководителя ведомства Анзор Музаев, нововведения коснутся восьми регионов России: Ярославская, Смоленская, Тверская, Ивановская Ленинградская и Московская области, а также республики Мордовия и Тыва. По его словам, теперь для передачи заданий будут использоваться только защищенные каналы, зашифрованные файлы будут переданы организаторам экзамена, а уже в аудитории при школьниках будет введен ключ к материалам и распечатаны тестовые листы.

Как считают в Рособрнадзоре, такой подход обоснован не только повышением безопасности бланков от утечки в интернет, но и экономией. На федеральном уровне нововведения помогут ежегодно избегать траты около 250 млн руб., пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, торгующих ответами на задания ЕГЭ.