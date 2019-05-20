В Армении протестующие по призыву Пашиняна блокируют здания судов

Протестующие с утра 20 мая блокируют здания судов в Ереване и других городах Армении.

В воскресенье премьер-министр страны Никол Пашинян анонсировал начало второго этапа революции. Он призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.

Ожидается, что он выступит с заявлением "об утверждении народной власти в судебно-правовой системе", пишет Regnum.

Призыв армянского премьера прозвучал после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, Кочарян был арестован 27 июля прошлого года по решению суда в рамках дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

Пашинян 17 апреля 2018 года объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.

8 мая парламент Армении утвердил Пашиняна на пост премьер-министра.