Сборная Прикамья – лидер "Туриады" в общекомандном зачёте

Сборная Пермского края стала лидером в общекомандном зачёте спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа "Туриада-2019". Награды победителям вручил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Четыре дня на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" в Саратовской области 700 участников соревновались в первенстве ПФО по спортивному туризму на пешеходных, водных и вело-дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах. Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретились с ребятами и осмотрели объекты лагеря. В палаточном городке Комаров встретился с победителями соревнований "Туриады-2019".

Полпред подчеркнул, что в последние несколько лет стало значительно больше спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней. В них всё чаще участвует молодёжь. Количество обладателей спортивных разрядов с 2015 г. увеличилось в пять раз с 2,7 тыс. до 14,4 тыс. человек, кандидатов в мастера спорта — в 3,5 раза с 78 до 319 человек.

Комаров отметил, что "Туриада" – ещё и творческая лаборатория, определяющая развитие массового туризма в округе: именно на этом соревновании зарождались идеи, позже внедренные на уровне страны. В этом году таким событием стало включение спортивного туризма в программу "Президентских спортивных игр" для школьников, поддержанное Владимиром Путиным.

На торжественной церемонии закрытия награду из рук Игоря Комарова получила команда из Пермского края, занявшая первое место в эстафете, второе место досталось команде из Марий Эл, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области. Игорь Комаров и Валерий Радаев вручили награды победителям и призёрам общекомандного зачета "Туриады-2019". Третье место в упорной борьбе заняла сборная Республики Марий Эл, второе место — команда Саратовской области, а победителем стала команда Пермского края. Победители и призеры "Туриады" примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.