На Южном Урале осудили учителя, избившего подростка

На Южном Урале учителя, избившего подростка, приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне прошлого года в вечернее время у здания дома культуры в поселке Рымникский у обвиняемого произошел конфликт со знакомым подростком. Мужчина несколько раз ударил кулаком по лицу потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Учителя приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и запретили заниматься педагогической деятельностью на тот же срок. Также он должен выплатить подростку 50 тыс. руб. компенсации морального вреда.