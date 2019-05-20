На YouTube заблокировали пародию на Mortal Kombat с Леонидом Якубовичем

На YouTube забанили пародию на игру Mortal Kombat с Леонидом Якубовичем. Видео за неделю посмотрели более 1,5 млн раз, но компанию "ВИД" (производитель "Поле чудес") возмутило использование своих товарных знаков, поэтому ролик был заблокирован. Позже авторы опубликовали цензурированную версию – без логотипов известной программы.

Интересно, что "ВИД" предложил авторам ролика выплачивать роялти и разовый гонорар за использование логотипов – 30 тыс. руб. в месяц, пока ролик висит на YouTube-канале и 100 тыс. руб. разово. Но канал, разместивший видео, не согласился.

Видео появилось на YouTube-канале Animation Decks 12 мая, пишет портал 360tv.ru. Создатели провели шоу "Поле чудес" в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat. На видео телеведущий говорит свои фирменные фразы, просит бойцов из игры назвать букву, убивает Шан Цунга при помощи фаталити. На "съемках" главный злодей вселенной Mortal Kombat Шао Кану выиграл стиральную машину и пылесос. Подарки выносит робот Сектор.