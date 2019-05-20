В Перми лето начнётся с "Бизнес-пикника"

Бизнесменов Прикамья приглашают на пикник: в первый день лета в столице края пройдёт масштабная встреча предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Целевая аудитория "Бизнес-пикника" – начинающие и опытные предприниматели, а также те, кто интересуется бизнесом, но не знает, с чего начать. 1 июня весь день будут работать 18 открытых площадок. Темами разговоров станут инвестиции в малый бизнес, молодёжное предпринимательство, личный бренд и другие. Успешные бизнесмены со всей страны поделятся опытом с коллегами из Пермского края. На пикнике будут интерактивные площадки: бизнес-свидания, бизнес-квест, выставка партнеров, пикник для детей и спортивные секции.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что комфорт в городе создается, в первую очередь, малым и средним бизнесом. По его мнению, именно бизнес создает мероприятия, открывает кафе, магазины, а это создает свою атмосферу городов.

"Мы видим прямую связь между развитием городов региона и развитием бизнеса", – сказал Решетников.

"Бизнес-пикник" официально завершит второй сезон проекта "Бизнес-среда". Проект успешно работает уже более года, и обучает будущих и действующих предпринимателей основам ведения бизнеса. В прошлом году удалось собрать на одной площадке более 2,5 тыс. участников.

"В этом году мы многое изменим: станет вдвое больше интересных площадок, приедут 34 бизнес-эксперта со всей страны, все желающие в формате "Open-air" смогут лично пообщаться с предпринимателями, задать им интересующие вопросы и отлично провести время, как на настоящем пикнике", – сказал председатель регионального отделения "Опоры России" Роман Водянов.

В "Бизнес-пикнике" в этом году примут участие Максим Решетников, президент "Опоры России" Александр Калинин, министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов, главный исполнительный директор "Московской школы PR", преподаватель в "Skolkovo Startup Academy" Татьяна Яковлева, основатель и директор PR-агентства "Zebra Company" Вероника Кириллова, российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Ирина Чеснокова и другие. Открыта регистрация.