"Спартак" и ЦСКА в следующем сезоне не сыграют в Лиге чемпионов

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Команды выступят в Лиге Европы.

Накануне "Краснодар" в гостях обыграл тульский "Арсенал" (3:0) в рамках 29 тура РПЛ. "Быки" набрали 53 очка и обеспечили себе как минимум бронзовые медали первенства и место в Лиге чемпионов. За прямую путевку в групповой этап турнира "Краснодар" борется с московским "Локомотивом",который вчера на выезде сыграл вничью с "Уралом" (2:2). "Железнодорожники" в данный момент имеют в активе также 53 очка, но обходят "Краснодар" по результатам личных встреч.

Напомним, что второе место в чемпионате России дает право выступить в групповом этапе ЛЧ, третье - в квалификации.

"Спартак" сейчас занимает четвертое место (49 очков), ЦСКА - пятое (48), команды выступят в Лиге Европы. За третью путевку в этот турнир борются упомянутые "Арсенал" (45 очков, шестое место чемпионата) и "Урал". Екатеринбургскому клубу для этого нужно выиграть в финале Кубка России (22 мая против "Локомотива"). В случае неудачи "шмелей" Россию в еврокубках представит тульский клуб.