На шахте в Коми отказала система проветривания: 90 горняков эвакуируют

На шахте в Коми проводится эвакуация горняков из-за отказа системы проветривания.

ЧП произошло на шахте "Воркута". Как сообщает "Интерфакс", вышел из строя главный вентилятор.

В забое находилось порядка 90 горняков, пострадавших нет.

В январе на шахте "Воргашорская" в Коми произошло обрушение горной породы. Шахтеров также подняли на поверхность.

22 декабря произошло возгорание в строящемся стволе №4 шахты в Соликамске. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты.

Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.