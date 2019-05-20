Анонсированный Куйвашевым процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал на сайте мэрии

Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины. Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева и главы города Александра Высокинского.

Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга.

Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой "предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины".

"По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга хотели начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. Горожане встретили своего мэра очень агрессивно, скандирование "Позор! В отставку!" заглушало слова градоначальника.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как будет проходить срез общественного мнения по вопросу сохранения сквера около Драмтеатра. По его словам, референдум провести технически сложно, поэтому исследование будет проводиться в форме опроса. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.