АСВ столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов из банка "Югра"

Агентство по страхованию вкладов столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов из банка "Югра". Такое заявление сделала директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2019), сообщает "Интерфакс".

"Бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. После эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка "Югра". Таким образом, долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный банк, то есть на его кредиторов - физических лиц", - приводит издание слова Медведевой о выявленной схеме вывода активов.

Также были зафиксированы случаи финансирования отдельных покупок в интересах собственника "Югры" непосредственно за счет кредитов банка. 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере бизнес-недвижимости и нефтедобычи. В АСВ уточняют, что компании, получавшие кредиты в несвязанных банках, обладали имуществом, основными средствами и продолжают осуществлять свою деятельность. Заемщики самой "Югры", по словам Медведевой, являлись обслуживающими или вспомогательными структурами, не имеющими ничего, "кроме оборотов по счетам и разрозненного малоценного имущества".

"Либо обязательства отдельных рыночных компаний переведены на технические организации с целью уклонения от их исполнения и возврата средств в банк", - сообщила Медведева, добавив, что не представляя для бенефициара никакого практического интереса, эти предприятия уходят в банкротство и ликвидацию. Разрозненное имущество, предоставленное в обеспечение "Югре", не представляет по отдельности никакого интереса на рынке, а потому не будет успешно реализовано.

В агентстве по страхованию вкладов отмечают, что деятельность по уводу имущества из-под риска его возврата в конкурсную массу продолжается через контролируемые банкротства, размытие долей владеющих имуществом компаний. С таким масштабным выводом активов из банка и из зоны риска их взыскания в ведомстве столкнулись впервые, но, тем не менее, рассчитывают на возврат средств.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.