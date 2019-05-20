Собчак может возглавить телеканал, входящий в "Газпром-медиа"?

Ксения Собчак (37) может возглавить телеканал "Супер", входящий в субхолдинг "Газпром-медиа развлекательное телевидение". Об этом сообщает Telegram-канал "Медиасрачи 2.0".

"Генеральным продюсером канала Супер (совместное детище Газпром-медиа и Yellow, Black & White) в ближайшие дни объявят Ксению Анатольевну Собчак. Освободившееся время от главредства в L’officiel и политических баталий блондинка отдала своему Ютуб-каналу, но душа просит хорошо оплачиваемой работы в некогда любимом холдинге, который и сделал её звездой. Для Супера эта сделка - выгодное вложение. Менеджерам необходимо создать хотя бы какой-то информационный повод для канала, который если и проходит в публикациях СМИ, то только в связи с рекордно низкими цифрами. Ну и соответственно - Собчак знает толк в хайпе, а значит есть надежда поднять рейтинги и узнаваемость бренда", - пишут авторы канала.

Собчак действительно стала звездой благодаря "Газпром-медиа": на канале ТНТ, входящем в холдинг, выходит передача "Дом-2", которую много лет вела Ксения.

Стоит отметить, что "Супер" не входит ни в один из цифровых мультиплексов, которые после отключения аналогового вещания будут вещать на Россию в "цифре".