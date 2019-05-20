14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
земельный участок, сантиметр, бумаги (2015) | Фото: voladm.gov.ua

На Южном Урале застройщик после протеста местных жителей временно приостановил продажу участков вблизи озера Горькое

На Южном Урале застройщик поселка Уральская Здравница временно приостановил продажу земельных участков вблизи памятника природы областного значения – озера Горькое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Жители Хомутинино выступают против строительства вблизи озера Горькое нового дачного поселка без центральной канализации и очистных сооружений.

Застройщик принял решение временно приостановить продажу участков вблизи озера, в настоящий момент он реализует только земельные участки, находящиеся вдали от водоема. Запрет будет действовать до того, как будет разработан ряд мер, призванных снизить антропогенную нагрузку на озеро.

По мнению общественников, в поселке необходимо построить канализацию, но это в планы застройщика не входит.

"Нужно было сначала разработать центральную канализацию, а только потом продавать объекты. Инвестор же не хочет, ему дорого. Шершни десять лет назад так застраивали. Давайте переходить в договорную плоскость. Никто не считает ваши деньги, но хотелось бы, чтобы с экологией все было хорошо, чтоб люди и природа не страдали", - отметил председатель ОП Олег Дубровин.

Также застройщику предложили продавать не просто землю, а земельный надел с полностью готовыми выгребными септиками, чтобы исключить возможность слива нечистот в озеро или лес.

Добавим, что эксперты организуют выезд на место, чтобы оценить уровень опасности для памятника природы.

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На Южном Урале застройщик после протеста местных жителей временно приостановил продажу участков вблизи озера Горькое

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Теги: озеро Горькое, памятник природы, застройщик, дачный поселок,



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