"Это фейк". "Ельцин-центр" не предоставлял противникам храма палатки и генераторы в Екатеринбурге

Екатеринбургский "Ельцин-центр" не предоставлял протестующим в сквере у Драмтеатра палатки, полевые кухни и предметы первой необходимости. Как Накануне.RU сообщили в пресс-службе центра, это была фейковая новость.

Новость опубликовал сайт "Панорама", который является "сатирическим изданием". Однако, например, журналист Владимир Соловьёв не понял, что это фейковая новость, и потребовал от "Ельцин-центра" комментарии.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. Депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.