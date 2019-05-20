Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать дело хакеров Lurk в начале июня

В Екатеринбурге назначена дата нового судебного заседания по уголовному делу хакеров из группировки Lurk.

Напомним, изначально дело рассматривала судья Кировского районного суда Екатерина Иванченко. Однако прокуратура и сами обвиняемые подали апелляцию на решение суда первой инстанции о назначении заседания без предварительного слушания. В итоге 9 апреля Свердловский областной суд вернул дело на рассмотрение в райсуд, но в ином составе. Сейчас оно находится в производстве судьи Ларисы Шаньгиной.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, на минувшей неделе было принято решение о назначении первого судебного заседания. Оно состоится 4 июня и начнется в 11.00.

Как сообщало Накануне.RU, на счету хакеров Lurk, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков. Один из обвиняемых - Константин Козловский - заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США.