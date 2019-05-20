Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать дело хакеров Lurk в начале июня

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Константин Козловский, судебное заседание, дело хакерской группы lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать дело хакеров Lurk в начале июня

В Екатеринбурге назначена дата нового судебного заседания по уголовному делу хакеров из группировки Lurk.

Напомним, изначально дело рассматривала судья Кировского районного суда Екатерина Иванченко. Однако прокуратура и сами обвиняемые подали апелляцию на решение суда первой инстанции о назначении заседания без предварительного слушания. В итоге 9 апреля Свердловский областной суд вернул дело на рассмотрение в райсуд, но в ином составе. Сейчас оно находится в производстве судьи Ларисы Шаньгиной.

Хакеры Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, на минувшей неделе было принято решение о назначении первого судебного заседания. Оно состоится 4 июня и начнется в 11.00.

Как сообщало Накануне.RU, на счету хакеров Lurk, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков. Один из обвиняемых - Константин Козловский - заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать дело хакеров Lurk в начале июня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хакеры, Lurk, дело, дата, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2019 13:54 Мск Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово
Ранее 05.08.2019 14:49 Мск В деле хакеров Lurk рассмотрели якутский эпизод с хищением 100 млн у банка "Таатта"
Ранее 01.07.2019 09:24 Мск Заседание по делу хакеров из группировки Lurk не состоялось из-за неявки защитника
Ранее 04.06.2019 12:14 Мск Глава хакерской группы Lurk обвинил суд в работе на ЦРУ

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2019 14:09 Мск Дело хакеров Lurk поступило на новое рассмотрение в Кировский райсуд Екатеринбурга
Ранее 09.04.2019 10:56 Мск Суд вернул дело хакеров из Lurk на новое рассмотрение
Ранее 12.02.2019 12:17 Мск Лидер хакерской группы Lurk: Дело инициировано шпионами США
Ранее 05.02.2019 13:09 Мск "Работал на ФСБ": на суде в Екатеринбурге основатель хакерской группы Lurk сделал заявление
Ранее 10.05.2017 11:00 Мск Расследование уголовного дела хакеров, похитивших со счетов клиентов российских банков более 1,2 миллиарда рублей, завершено
Ранее 02.06.2016 11:40 Мск Бандой хакеров, обворовавших российские банки, руководили екатеринбуржцы: под хакерские атаки попали десятки банков, в том числе ВТБ и Сбербанк
Ранее 01.06.2016 13:30 Мск Задержаны хакеры, укравшие из российских банков около 2 миллиардов рублей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети