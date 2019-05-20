Жалобы на работодателей, управляющие компании и аварийное жильё. С чем ямальцы пришли к замгенпрокурора

Нарушения пенсионного законодательства, долги по зарплате и некачественная работа управляющих компаний – таковы темы жалоб, с которыми жители Ямала пришли на личный приём к заместителю Генерального прокурора России Юрию Гулягину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Житель окружной столицы пожаловался на невыплату бывшим работодателем, руководством одной из управляющих компаний, зарплаты и окончательного расчёта при увольнении. Также он заявил, что ему не отдали трудовую книжку. С аналогичными проблемами пришли к Гулягину два работника строительной организации.

Жительница Лабытнанги в своей жалобе рассказала, что ей незаконно отказали в заключении договора социального найма жилья. Две жалобы касались нарушений пенсионных прав: в одном случае работодатель не переводил страховые взносы в Пенсионный фонд, во втором случае речь идёт об отказе в предусмотренной законом компенсации.

На приём к заместителю Юрия Чайки пришла жительница Аксарки, которая пожаловалась на то, что её мать-пенсионерка вынуждена жить в признанном аварийным "многоквартирнике". Житель Приуральского района сообщил о незаконной мусорной свалке, которая при попустительстве ответственных за уборку организаций появилась на одном из старых кладбищ. Различные обращения касались нарушений в работе управляющих компаний в Салехарде: например, отсутствия текущего и капитального ремонтов, некачественное содержание придомовых территорий. В общей сложности Гулягин принял больше 20 обращений. Даны поручения.

Напомним, ранее Гулягин в рамках визита на Ямал устроил выволочку главам ямальских Гострудинспекции и управления судебных приставов.