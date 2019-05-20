В Таджикистане осужденные за участие в ИГ устроили бунт в тюрьме

Заключенные, отбывающие наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), устроили бунт в тюрьме в Таджикистане.

Пресс-служба Минюста страны сообщила, что 19 мая вечером осужденные попытались совершить побег из исправительной колонии №3/2 города Вахдат. Они были вооружены ножами и другими острыми предметами. Заключенные захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их.

В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки. Как передает РИА Новости, погибли 29 человек. При этом, по словам замминистра юстиции Мансурджона Умарова, "с восемью из них заключенные расправились сами".

Ранее спецслужбы России сообщали об активности ИГ в Таджикистане. В ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.