14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Игра престолов каст (2019) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

Актеры "Игры престолов" попрощались со зрителями и своими героями

Минувшей ночью телеканал HBO показал последний эпизод сериала "Игра престолов". В шоу насчитывается восемь сезонов, последний публика ждала два года. Как отмечают актеры проекта, на сериале выросло целое поколение, да и сами звезды ИП тоже начинали детьми (не все, конечно), а теперь превратились во взрослых людей.

Например, к таким можно отнести актрису Софи Тернер, игравшую в сериале Сансу Старк. После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок. Вот что пишет Тернер: "Санса, спасибо за то, что научила меня стойкости, храбрости и истинной силе. Спасибо, что научила меня быть доброй, терпеливой. Я выросла с тобой. Я влюбилась в тебя в 13, а сейчас, спустя десять лет… в 23 я оставляю тебя позади, но я никогда не оставлю того, чему ты меня научила. Благодарю невероятных людей, которые делали это шоу, спасибо, что дали мне лучшие уроки жизни и актерской игры, которые я когда-либо могла получить. Без вас я бы не была человеком, которым являюсь сегодня".