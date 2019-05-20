Полиция: матч "Урал" - "Локомотив" прошел без нарушений

В свердловской полиции заявили, что футбольный матч "Урал" - "Локомотив" прошел без нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, игра состоялась в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена", ее посетили около 20 тыс. человек, в том числе порядка 600 фанатов. За охраной порядка следили сотрудники областного Главка, УМВД России по Екатеринбургу, а также кинологи и бойцы Росгвардии.

"Матч прошел без нарушений. Игра не прерывалась ни на минуту", - отметили в полиции.

Напомним, встреча чемпионата страны завершилась вничью со счетом 2:2. На этой неделе команды встретятся еще раз - в рамках финала Кубка России, который пройдет в Самаре.