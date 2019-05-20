14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
мусор, уборка мусора, баки (2019) | Фото: Накануне.RU

До конца этого года будет известно сколько зауральцы будут платить за мусор

Зауральцы узнают точный размер тарифа на вывоз мусора до 20 декабря, об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Курганской области.

Как отметил первый замгубернатора региона Андрей Саносян, новый тариф будет более чем в два раза ниже того, который предусматривался изначально в рамках "мусорной реформы" в Зауралье.

Сегодня уже разработана и прошла через общественное обсуждение новая территориальная схема по обращению с отходами. Это будут 11 объектов размещения мусора - они будут расположены на территории всей Курганской области. В Кургане будет большой мусороперерабатывающий комплекс. В тариф для населения стоимость сортировки и мусоропереработки не закладывалась.

Кто именно станет региональным "мусорным" оператором - пока неизвестно, конкурс объявят в конце мая.

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До конца этого года будет известно сколько зауральцы будут платить за мусор

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Теги: мусор, тариф, Курган, Вадим Шумков, плата, отходы, ТБО, полигон



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