Выдача паспортов жителям Приднестровья может начаться в ближайшее время

В Приднестровье вслед за ДНР и ЛНР может начаться выдача российских паспортов, решение об этом может быть принято в ближайшее время.

Как передаёт РИА "Новости", в России и Приднестровье уже откорректированы законы, позволяющие жителям непризнанной республики получить российское гражданство.

Также депутат Госдумы РФ Александр Ярошук рассказал о том, что Москва предоставит Тирасполю троллейбусы и коммунальную технику.

Напомним, в ДНР только за четыре дня заявление на гражданство РФ подали более двух тысяч человек.