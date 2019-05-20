Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии. Основным поставщиком оборудования становятся отечественные компании, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном РАНХиГС.

Западная Европа, ранее лидировавшая в рейтинге поставщиков, опустилась на второе место, на третье поднялись Китай и Индия, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные мониторинга.

Вместе с тем с точки зрения инвестиционных предпочтений российских предприятий рейтинг стран-производителей машин и оборудования выглядит иначе. Первенство по-прежнему принадлежит западноевропейскому оборудованию, хотя его позиции ослабли из-за политики импортозамещения и санкций. По подсчетам аналитиков, 60% российских предприятий хотели бы закупать западноевропейское оборудование, в 2011 г. таких компаний было 78%. Одновременно российское оборудование потеряло четыре пункта в рейтинге предпочтений и осталось на втором месте.

Отвечая на вопрос о соотношении цены и качества машин, произведенных в России и СНГ и в странах дальнего зарубежья, подавляющее большинство предприятий (85%) заявили, что импортное оборудование качественнее машин, произведенных в СНГ, но цены на его импорт высокие.