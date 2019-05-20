В Прикамье могут пересмотреть тарифы на обращение с ТКО

В Пермском крае министерство ЖКХ и благоустройства снизило нормативы в полтора раза, об этом сообщает в своем блоге местный общественник Денис Галицкий со ссылкой на приказ министерства.

Согласно тексту документа, годовые нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов снижены с 10,6 кг/кв.м. до 6,7 кг/кв.м., для частных домов с 224 кг/чел. до 149 кг/чел.

"Приятная маленькая победа!", - написал общественник, отметив, что приказ министерства не опубликован.

Накануне.RU направило в ведомство запрос с просьбой прокомментировать информацию о снижении тарифа. Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники, нормативы были пересмотрены по представлению региональной прокуратуры. Их снижение приведет к пересмотру тарифа для регионального оператора.

Напомним, сейчас он составляет 3,35 руб за "квадрат" для многоквартирных домов и 70,82 руб. за проживающего для частного сектора.