"Шиес наш": Митинг в Архангельске против мусорного полигона собрал несколько тысяч человек

В Архангельске 19 мая прошел митинг-концерт против ввоза в Поморье отходов из других регионов, в частности, Москвы.

Как передает Regnum, акция собрала более 2 тысяч человек. По другим данным, на нее пришли до семи тысяч.

В этот раз местные власти пошли на уступки активистам – митинг был согласован, при этом относительно недалеко от центра - в районе Соломбала на площади Терехина.

Со сцены выступали активисты, общественные деятели и экологи, которые указывали на недопустимость сооружения полигона в Шиесе.

Как сообщало Накануне.RU, строительство мусорного полигона на станции Шиес, куда планировалось вывозить мусор из Москвы, будет приостановлено 15 июня.

Напомним, сразу после того, как стало известно о заключении "инвестиционного соглашения" между руководством региона и властями Московской области о приеме и захоронении мусора, начались массовые протесты местных жителей.

7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.