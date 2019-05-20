Кетовские чиновники оказались под пристальным вниманием ФСБ

Следователи ФСБ уверены - сотрудники превысили должностные полномочия. Правоохранители провели комплекс мероприятий по документированию коррупционной деятельности сотрудников администрации Кетовского района, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Сразу несколько чиновников их числа сотрудников администрации Кетовского района стали фигурантами уголовного дела, возбужденного управлением ФСБ России по Курганской области.





