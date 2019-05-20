На Среднем Урале автомобиль упал с моста: погибли пять человек

На Среднем Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 19 мая в Алапаевском районе на 1 км подъезда к деревне Ермаки: водитель ВАЗ-2105, мужчина 1982 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль перелетел через ограждение моста и упал на землю. Погибли пять человек, в том числе 14-летний мальчик, который был сыном водителя.

Фото с места ДТП

Инспекторы установили, что стаж вождения мужчины составлял всего год, за это время он один раз попадался на нарушении ПДД. Был ли водитель трезв, покажет судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливаются.