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Экономика В России
Счетная палата РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Счетная палата зафиксировала низкие темпы освоения средств на нацпроекты

Фактическое расходование средств на нацпроекты находится на уровне 12,8% от запланированного годового объема, подсчитала Счетная палата.
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По отдельным нацпроектам расходование средств не осуществлялось, так по проекту "Производительность труда и поддержка занятости" на начало апреля не было потрачено ни рубля, хотя за год на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета. Всего за январь—март не осуществлялись расходы по 37 из 75 федеральных проектов (являются составной частью нацпроектов) и по четырем нацпроектам. По трем оно сложилось на крайне низком уровне (менее 3%).

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, сообщает РБК. Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал года показали четыре нацпроекта — это "Здравоохранение" (44,1%), "Наука" (20,6%), "Демография" (19,4%), "Международная кооперация и экспорт" (19,3%).

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Счетная палата зафиксировала низкие темпы освоения средств на нацпроекты

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Теги: Счетная палата, национальные проекты, расходование средств



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