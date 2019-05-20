14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Кейт Миддлтон принц Луи (2019) | Фото:Matt Porteous/instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фотографии подросших детей

Принц Уильям (36) и Кейт Миддлтон (37) опубликовали новые снимки своих подросших детей. Их сделал известный фотограф Мэтт Портеус, который часто снимает членов королевской семьи и, в частности, семейство Кембриджей.

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Фотографии детей, резвящихся в садах Королевского общества садоводов, вызвали восторг у поклонников британской королевской семьи. Уильям, Кейт и трое их детей: Джордж (5), Шарлотта (4) и Луи (1) – провели время как самая обычная семья: старшие дети балуются и играют, младший – при помощи матери – изучает окружающий мир.

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Кейт, как и королева Елизавета II (93), является покровительницей общества садоводов и их главного проекта – знаменитой садовой выставки Chelsea Flower Show в Челси.

В подписи к фотографиям в Instagram сообщается, что дети Кембриджей в последние месяцы часто бывали в садах в Челси и помогали готовить выставку (даже самый маленький готовил).

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Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†ÐµÑÑÐ° Ð¨Ð°Ñ€Ð»Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Matt Porteous/instagram.com/kensingtonroyal

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фотографии подросших детей

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Теги: британская королевская семья, принц уильям, кейт миддлтон, принц джордж, принц луи, принцесса шарлотта



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