Юлия Михалкова рассказала, как история с храмом в сквере чуть не рассорила "Уральские пельмени"

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова (35), известная также публике как "Юля-красотуля", рассказала, что ее коллег ситуация с храмом-сквером в центре Екатеринбурга чуть не рассорила.

"Многотысячный, многодневный спор Екатеринбурга прокатился эхом по всей стране и всем СМИ. Город гудел, как улей. Забейте в яндекс "Екатеринбург" и вы ощутите масштаб! – пишет Михалкова своим подписчикам в Instagram. - Даже наш дружный коллектив Уральских Пельменей не обошла стороной эта буря. Репетиции прерывались громкими спорами: "я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бубубу" - вот такие "диалоги".

По словам Михалковой, она пообщалась "практически со всему участниками этой истории". "Чтобы всерьез разобраться, в третий вечер я даже сходила к драмтеатру, мне было важно увидеть и прочувствовать, что там происходит, о чем поют горожане. Чтобы спокойно слиться с пейзажем я неприметно оделась: джинсы, кепка, курточка. Впервые никто не узнал", - рассказывает артистка.

"В этой громкой и ПОУЧИТЕЛЬНОЙ для всех истории сплелось всё, что только можно. Цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность... К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела Любви. Не почувствовала ее. Страсть - да. Любовь - нет. Но ведь Любовь - это самое главное, основа основ. Не в этом ли ответ на вопрос, почему всё произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?" – загадочно заключает Юлия.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга хотели начать строительство храма Святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на масштабные сначала гуляния, а потом и протесты. В итоге Владимир Путин предложил провести опрос мнения горожан (хотя они ратуют за референдум), а региональные власти собираются предложить жителям города альтернативные варианты площадок под храм.